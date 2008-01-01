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Бра Citilux Галлен CL240311

Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
Бра Citilux Галлен CL240311
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Код товара: 268329
В наличии
1 990 Р
Рассрочка 0-0-6! за 332 руб/мес.
Хочу дешевле!
Информация о доставке
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Характеристики

Артикул производителяCL240311
БрендCitilux
Страна брендаДания
КоллекцияГаллен
Гарантия24 месяца
Габариты
Высота, мм310
Ширина, мм150
Глубина, мм195
Электрика
Количество ламп1
Максимальная мощность, W40
Общая мощность, W40
Площадь освещения2
ЦокольE14
Лампы в комплектенет
Напряжение, V220
Степень защиты, IPIP20
Дополнительно
Количество плафонов1
СтильСовременный
Форма плафона / абажураКруглый
Материал основанияметалл
Материал плафона / абажурастекло
Цвет основанияхром
Цвет плафона / абажурапрозрачный
Тип креплениямонтажная пластина
Наличие выключателяЕсть

Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
Самовывоз и доставка товаров возможны только после подтверждения заказа и перемещения товара в пункт выдачи заказов или службу доставки. Пункты выдачи заказов не являются шоурумами.

Бра Citilux Галлен CL240311 отзывы


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Сертификаты

Коллекция
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