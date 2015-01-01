Люстры и светильники - интернет-магазин Lustrof.ru

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ДАРИМ 3 000 Бонусных БАЛЛОВ за регистрацию → → →
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Люстры недорого! Распродажа
-10%
LSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyLSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyLSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyКод товара: 36870LSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyВ наличии
25 829 28 699
Бонусные рубли+ 1291 бонусов
Хит!
-36%
Favola E 1.3.40.501 G Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari FavolaКод товара: 36963Favola E 1.3.40.501 G Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari FavolaВ наличии
22 280 34 806
Бонусные рубли+ 1114 бонусов
-13%
GRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAGRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAGRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAКод товара: 146054GRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAВ наличии
10 180 11 764
Бонусные рубли+ 509 бонусов
-10%
LSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftLSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftLSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftКод товара: 99720LSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftВ наличии
19 905 22 117
Бонусные рубли+ 995 бонусов
-23%
Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Код товара: 47183Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120В наличии
8 000 10 400
Бонусные рубли+ 400 бонусов
Хит!
-15%
Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08Код товара: 192763Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08В наличии
24 170 28 430
Бонусные рубли+ 1209 бонусов
-66%
Потолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHПотолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHПотолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHКод товара: 47104Потолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHВ наличии
3 957 11 520
Бонусные рубли+ 198 бонусов
-36%
Castellana E 1.3.30.501 N Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari CastellanaКод товара: 36913Castellana E 1.3.30.501 N Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari CastellanaВ наличии
22 980 35 893
Бонусные рубли+ 1149 бонусов
Хит!
-36%
Brancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiBrancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiКод товара: 37278Brancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiВ наличии
34 860 54 468
Бонусные рубли+ 1743 бонусов
-66%
TL1136-3H Подвесная люстра Toplight GillianКод товара: 155040TL1136-3H Подвесная люстра Toplight GillianВ наличии
4 284 12 640
Бонусные рубли+ 214 бонусов
Любая форма оплатыОплачивайте удобным для Вас способом.Наличными, картой онлайн, картой курьеру,банковским переводом. Как Вам удобно!
Шоу Рум с выездом!Сомневаетесь в выборе? Закажите доставку,достаньте, убедитесь что Вас все устраивает.Ну а если нет - просто не выкупайте!
Гарантия!Гарантия на весь товар от производителя.В зависимости от моделей она можетсоставлять 1 или 2 года.
Простой возврат и обмен! Все очень просто. Все для Вас! Простопозвоните нам, если вдруг что-то пошло не так.Вернем деньги без лишних сложностей!
Гарантируем лучшую ценуНашли дешевле?Просто сообщите нам об этом.
Нереально огромный выбор!Один из крупнейших на рынке каталоговсвета и других товаров. Покупаете люстру?Подберите канцелярию, спорт и другиетовары в единую доставку!
Уход за хрустальной люстрой: как и чем мыть
Люстра из хрусталя всегда смотрится элегантно и дорого, блики света на хрустальных подвесках притягивают взгляд...
Как создать красивое освещение в спальне
Когда мы находимся в спальне, то большую часть этого времени спим. Но также стоит помнить, что здесь мы просто...
Цвет и свет: как правильно выбрать цвет лампочки
Многие знают, что естественное солнечное освещение имеет нейтральную окраску, поэтому оно наиболее приятно...
Последние отзывы о люстрах
2015-207 Подвесная люстра Rivoli Duchessa Б0038416Любовь Лутай2015-207 Подвесная люстра Rivoli Duchessa Б0038416
какой вес?
A5930PL-1SI Встраиваемый поворотный точечный светильник Arte Lamp TechnikaМарияA5930PL-1SI Встраиваемый поворотный точечный светильник Arte Lamp Technika
Классные встроенные светильники. Все поворотные механизмы работаю без нареканий....
ARM051-06-G Подвесная люстра Maytoni СutieЯнинаARM051-06-G Подвесная люстра Maytoni Сutie
Для дочери в комнату. Понравился внешний вид и качество, которое оценили после...
482013606 Подвесная люстра MW-Light СеленаМихаил482013606 Подвесная люстра MW-Light Селена
Жена хотела люстру под старину, с претензией. Нормально смотрится. Лампочки...
(RC098-PL-08-R) ARM098-08-R Подвесная люстра Maytoni ValsСветлана(RC098-PL-08-R) ARM098-08-R Подвесная люстра Maytoni Vals
Люстра - прелесть! Чуть не промахнулись с лампочками, перепутав цоколь. Плафоны...
296-107-03 Потолочная люстра VelanteЛайса Яшева296-107-03 Потолочная люстра Velante
Качество радует. Освещение как летом, так и осенью отличное. Лампочки, конечно,...
Подвесная светодиодная люстра De Markt Крайс 5 657011307Лариса ШибанковаПодвесная светодиодная люстра De Markt Крайс 5 657011307
Покупала больше из-за порыва и любви к интересной форме и сочетанию стекла и...
Подвесная люстра FREYA Roslyn FR4003PL-08WГригорий ЛепусПодвесная люстра FREYA Roslyn FR4003PL-08W
Отлично зарекомендовал светильник. За эти несколько месяцев после покупки успели...
Подвесная люстра Dio DArte Elite Vivaro E 1.1.8 CGСофи ФергюссонПодвесная люстра Dio DArte Elite Vivaro E 1.1.8 CG
Более двух месяцев в использовании. "Позолота" сохраняется, не темнеет и не...
Потолочная светодиодная люстра De Markt Вальтер 551012805Иван ТихомировПотолочная светодиодная люстра De Markt Вальтер 551012805
Купил люстру в августе. Выглядет достойно. Стильно. Строго. За несколько месяцев...
Подвесная люстра Verasa Odeon Light 4982/13RuslanПодвесная люстра Verasa Odeon Light 4982/13
Отличная люстра. Современная. Уже три месяца висит. Лампочки пока не приходилось...
H425-PL-07-G Подвесная люстра Maytoni Rive LeafЮниса ВилкисH425-PL-07-G Подвесная люстра Maytoni Rive Leaf
Купила светильник ещё в августе. Смонтировали мне его правда только в конце...
Дизайнерские люстры! Black Lustrof
Black Lustrof
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Люстры и светильники - интернет-магазин Lustrof.ru

Доступные цены на всю осветительную технику, доставка по всей России в кратчайшие сроки!

Самым простым, быстрым и удобным способом приобретения подходящей люстры, светильника, торшера и вообще любого прибора освещения является посещение интернет-магазина «Люстроф». Один из самых крупных и пользующихся популярностью на российском рынке магазин предлагает купить потолочную люстру в Интернете любой формы, цвета, стиля и производителя по доступной стоимости. В период проведения акций у нас вы найдете рекордно низкие цены на светильники: настенные, потолочные, подвесные, напольные. География компании «Люстроф.ру» позволяет купить современные люстры (светильники) в интернет-магазине не только в Москве и Московской области, мы также доставляем товары более чем в 900 пунктов выдачи по всей России.

На сегодняшний день магазин охватывает достаточно большое количество торговых точек, позволяющих обслуживать нужды владельцев частных квартир и домов, а также корпоративных клиентов. Осуществить онлайн заказ люстры в интернет-магазине «Lustrof» могут как розничные покупатели, так и юридические лица, в том числе оптовые покупатели и дизайнеры. Иными словами, любая категория покупателей получит у нас именно то, что ищет, а предлагаемая система сотрудничества для каждого такого клиента позволит оптимизировать все связанные с приобретением расходы.

Люстры недорого! Распродажа
-36%
Castellana E 1.3.30.501 N Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari CastellanaКод товара: 36913Castellana E 1.3.30.501 N Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari CastellanaВ наличии
22 980 35 893
Бонусные рубли+ 1149 бонусов
-66%
TL1136-3H Подвесная люстра Toplight GillianКод товара: 155040TL1136-3H Подвесная люстра Toplight GillianВ наличии
4 284 12 640
Бонусные рубли+ 214 бонусов
Хит!
-15%
Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08Код товара: 192763Подвесная люстра Omnilux Arosio OML-88403-08В наличии
24 170 28 430
Бонусные рубли+ 1209 бонусов
-23%
Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120Код товара: 47183Потолочная светодиодная люстра Omnilux Glastonbury OML-45807-120В наличии
8 000 10 400
Бонусные рубли+ 400 бонусов
-10%
LSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftLSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftLSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftКод товара: 99720LSP-9554 Подвесная люстра Lussole LoftВ наличии
19 905 22 117
Бонусные рубли+ 995 бонусов
-10%
LSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyLSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyLSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyКод товара: 36870LSP-9869 Подвесная люстра Lussole Loft ShirleyВ наличии
25 829 28 699
Бонусные рубли+ 1291 бонусов
Хит!
-36%
Brancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiBrancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiКод товара: 37278Brancati L 1.4.60.501 N Потолочная люстра хрустальная на пульте Arti Lampadari BrancatiВ наличии
34 860 54 468
Бонусные рубли+ 1743 бонусов
-13%
GRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAGRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAGRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAКод товара: 146054GRLSP-8100 Светодиодная потолочная люстра LGO GILAВ наличии
10 180 11 764
Бонусные рубли+ 509 бонусов
-66%
Потолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHПотолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHПотолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHКод товара: 47104Потолочная люстра Toplight Jeanne TL3650X-03CHВ наличии
3 957 11 520
Бонусные рубли+ 198 бонусов
Хит!
-36%
Favola E 1.3.40.501 G Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari FavolaКод товара: 36963Favola E 1.3.40.501 G Потолочная люстра хрустальная Arti Lampadari FavolaВ наличии
22 280 34 806
Бонусные рубли+ 1114 бонусов
Любая форма оплатыОплачивайте удобным для Вас способом.Наличными, картой онлайн, картой курьеру,банковским переводом. Как Вам удобно!
Шоу Рум с выездом!Сомневаетесь в выборе? Закажите доставку,достаньте, убедитесь что Вас все устраивает.Ну а если нет - просто не выкупайте!
Гарантия!Гарантия на весь товар от производителя.В зависимости от моделей она можетсоставлять 1 или 2 года.
Простой возврат и обмен! Все очень просто. Все для Вас! Простопозвоните нам, если вдруг что-то пошло не так.Вернем деньги без лишних сложностей!
Гарантируем лучшую ценуНашли дешевле?Просто сообщите нам об этом.
Нереально огромный выбор!Один из крупнейших на рынке каталоговсвета и других товаров. Покупаете люстру?Подберите канцелярию, спорт и другиетовары в единую доставку!
Уход за хрустальной люстрой: как и чем мыть
Люстра из хрусталя всегда смотрится элегантно и дорого, блики света на хрустальных подвесках притягивают взгляд...
Как создать красивое освещение в спальне
Когда мы находимся в спальне, то большую часть этого времени спим. Но также стоит помнить, что здесь мы просто...
Цвет и свет: как правильно выбрать цвет лампочки
Многие знают, что естественное солнечное освещение имеет нейтральную окраску, поэтому оно наиболее приятно...
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