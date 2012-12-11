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Бра Томми Citilux CL102313

Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
Бра Томми Citilux CL102313
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Код товара: 264867
В наличии
1 790 Р
Рассрочка 0-0-6! за 298 руб/мес.
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Информация о доставке
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Характеристики

Артикул производителяCL102313
БрендCitilux
Страна брендаДания
КоллекцияТомми
Гарантия24 месяца
Габариты
Высота, мм170
Глубина, мм210
Электрика
Количество ламп1
Максимальная мощность, W40
Общая мощность, W40
Площадь освещения2
ЦокольE14
Лампы в комплектенет
Напряжение, V220
Степень защиты, IPIP20
Дополнительно
Количество плафонов1
СтильСовременный
Форма плафона / абажураКруглый
Материал основанияметалл
Материал плафона / абажурастекло
Цвет основаниябронза и вариации
Цвет плафона / абажурашампань
Тип креплениямонтажная пластина
Наличие выключателяЕсть

Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
Самовывоз и доставка товаров возможны только после подтверждения заказа и перемещения товара в пункт выдачи заказов или службу доставки. Пункты выдачи заказов не являются шоурумами.

Бра Томми Citilux CL102313 отзывы


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Сертификаты

Коллекция
Бра Томми Citilux CL102311Бра Томми Citilux CL102311Бра Томми Citilux CL102311Код товара: 264866Бра Томми Citilux CL102311В наличии1 790 Р
Бра с выключателем Citilux Томми CL102310Бра с выключателем Citilux Томми CL102310Бра с выключателем Citilux Томми CL102310Код товара: 264865Бра с выключателем Citilux Томми CL102310В наличии1 790 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102173Люстра потолочная Citilux Томми CL102173Люстра потолочная Citilux Томми CL102173Код товара: 264864Люстра потолочная Citilux Томми CL102173В наличии9 490 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102171Люстра потолочная Citilux Томми CL102171Люстра потолочная Citilux Томми CL102171Код товара: 264863Люстра потолочная Citilux Томми CL102171В наличии9 490 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102153Люстра потолочная Citilux Томми CL102153Люстра потолочная Citilux Томми CL102153Код товара: 264861Люстра потолочная Citilux Томми CL102153В наличии6 990 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102151Люстра потолочная Citilux Томми CL102151Люстра потолочная Citilux Томми CL102151Код товара: 264860Люстра потолочная Citilux Томми CL102151В наличии6 990 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102150Люстра потолочная Citilux Томми CL102150Код товара: 264859Люстра потолочная Citilux Томми CL102150В наличии6 990 Р
Люстра потолочная Citilux томми CL102133Люстра потолочная Citilux томми CL102133Люстра потолочная Citilux томми CL102133Код товара: 264858Люстра потолочная Citilux томми CL102133В наличии4 490 Р
Люстра потолочная Citilux томми CL102131Люстра потолочная Citilux томми CL102131Люстра потолочная Citilux томми CL102131Код товара: 264857Люстра потолочная Citilux томми CL102131В наличии4 490 Р
Люстра потолочная Citilux Томми CL102170Люстра потолочная Citilux Томми CL102170Люстра потолочная Citilux Томми CL102170Код товара: 264862Люстра потолочная Citilux Томми CL102170Нет в наличии9 490 Р
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