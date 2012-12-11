Характеристики
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Характеристики
|Артикул производителя
|CL102313
|Бренд
|Citilux
|Страна бренда
|Дания
|Коллекция
|Томми
|Гарантия
|24 месяца
|Габариты
|Высота, мм
|170
|Глубина, мм
|210
|Электрика
|Количество ламп
|1
|Максимальная мощность, W
|40
|Общая мощность, W
|40
|Площадь освещения
|2
|Цоколь
|E14
|Лампы в комплекте
|нет
|Напряжение, V
|220
|Степень защиты, IP
|IP20
|Дополнительно
|Количество плафонов
|1
|Стиль
|Современный
|Форма плафона / абажура
|Круглый
|Материал основания
|металл
|Материал плафона / абажура
|стекло
|Цвет основания
|бронза и вариации
|Цвет плафона / абажура
|шампань
|Тип крепления
|монтажная пластина
|Наличие выключателя
|Есть
Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
Самовывоз и доставка товаров возможны только после подтверждения заказа и перемещения товара в пункт выдачи заказов или службу доставки. Пункты выдачи заказов не являются шоурумами.
Бра Томми Citilux CL102313 отзывы
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